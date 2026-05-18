Bezirksligist SV Obersülzen vergibt gegen den FC Phönix Bellheim viele große Chancen. Das rächt sich.

Fußball-Bezirksligist SV Obersülzen verabschiedete am Sonntag vor dem letzten Saisonheimspiel gegen den FC Phönix Bellheim Tobias Neumes. Der Innenverteidiger wechselt zum VfR Grünstadt.

Neumes wurde zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt und sich noch Applaus ab. Doch ohne ihn in der defensiven Zentrale kassierte der SVO in der Schlussminute der Partie, in der es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, noch den entscheidenden Treffer. Bellheim gewann mit 3:2 (1:0).

Große Chancen vergeben

„Wir hätten eigentlich schon nach zehn Minuten eigentlich schon mit 3:0 führen müssen“, befand der Obersülzer Co-Trainer Sascha Gerber nach der Begegnung vor 100 Zuschauern auf dem Kunstrasenspielfeld am Sülzer Tor. Jan Gaschott (3.) und Oliver Ziese (5.) vergaben für die Platzherren zunächst große Torchancen. Dann wurde der Obersülzer Spielertrainer Göran Garlipp im Bellheimer Strafraum unfair von den Beinen geholt. Es gab Foulelfmeter für die Platzherren. Ömer Beker, der wieder in den Kader gerückt war, trat an, verschoss aber (10.).

Die vergebenen Chancenhochkaräter rächten sich schließlich. Die Bellheimer gingen durch den Treffer von Eray Kanik mit 1:0 (31.) in Front. Und kurz nach der Halbzeitpause legte der Phönix-Torjäger Pascal Gaschott noch das 2:0 (49.) für die Südpfälzer nach. In der Folge wurden die Obersülzer noch offensiver und machten Druck. Tim Dech gelang dann auch das 1:2 (60.) und neun Minuten später erzielte er auch den Ausgleich für den SV Obersülzen – 2:2 (69.). Es wurde jetzt ein wildes Spiel. Zehn Minuten vor dem Ende wechselten die Obersülzer dann noch einmal aus. Neumes, der insgesamt sechs Jahre für den SV Obersülzen spielte ging vom Feld.

Abwehr nicht im Bilde

Die Verteidigung des SVO war danach nicht im Bilde. Nach einem Angriff auf der rechten Seite flog der Ball in den Obersülzer Strafraum, wo der Bellheimer Aymen Jannic frei zum Abschluss kam und zum 3:2 (90.) vollendete. Kurz danach war Schluss. „Es ging für beide Teams ja um nichts mehr, es war mal schön, ohne Druck eine Partie absolvieren zu können. Beide Mannschaften haben locker aufgespielt, deshalb können wir diese Niederlage doch auch gut verkraften“, sagte SVO-Co-Trainer Sascha Gerber. In der Tabelle bleiben die Obersülzer aber Zehnter. Theoretisch ist am letzten Spieltag für den SVO sogar noch der achte Tabellenplatz möglich. Die Obersülzer müssen in ihrem abschließenden Rundenspiel beim abgeschlagenen Ligaschlusslicht 1. FC Haßloch antreten.