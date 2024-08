Der SV Obersülzen wartet auch nach dem dritten Spiel noch auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz. Am Wochenende unterlag das Team von Spielertrainer Göran Garlipp auf eigenem Kunstrasen Vatanspor Frankenthal mit 2:4 (1:1). Der Bezirksliga-Absteiger belegt somit mit null Punkten derzeit einen Abstiegsrang. Bereits am Mittwochabend geht es für den SVO weiter.

„Eigentlich dürfen wir das Spiel niemals verlieren“, befand der Obersülzer Coach Göran Garlipp nach der Niederlage und betonte: „Wir haben gerade in der erste. Spielhälfte