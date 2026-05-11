Der SV Obersülzen hat den Ligaverbleib in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz vorzeitig geschafft.

Der 3:0 (1:0)-Auswärtssieg des Teams von Spielertrainer Göran Garlipp vor 100 Zuschauern auf dem Rasenplatz beim TuS Altrip machte es möglich. Ein Spieler des SVO hatte am Sonntag sogar doppelten Grund zur Freude.

„Wir hatten ganz viele Ausfälle und sind mit angeschlagenen Spielern in die Partie in Altrip gegangen. So mussten diesmal Akteure in die Bresche springen, die zuletzt doch weniger Spielzeit bekamen. Aber das hat super funktioniert. Der Sieg war hochverdient und nun sind wir glücklich, dass wir endlich einmal richtige Sommerpause ohne Abstiegs- oder Aufstiegsspiele haben“, zeigte sich der Obersülzer Co-Trainer Sascha Gerber nach dem Auswärtscoup hoch erfreut. Der SVO begann sehr defensiv. „Wir haben die Altriper bis zu 25 Meter vor unser Tor gelassen, dann aber zugestellt, die Taktik hat funktioniert“, sagte Gerber. In der Offensive konnten die Obersülzer zugleich immer wieder Nadelstiche setzen.

Noch vor der Halbzeitpause gelang dem SVO dann das 1:0 (38.). Torschütze war Tim Dech. Altrip hatte bis auf einige Distanzschüsse nichts Zwingendes im Angriff. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SVO dann auf 2:0 (49.). Nach einem Eckball von Tim Dech wollte Spielertrainer Göran Garlipp eigentlich den Ball verlängern.

Doch er traf das Spielgerät so, dass sich das Leder über den Altriper Schlussmann in einer Bogenlampe ins Tornetz senkte. In der Folge verteidigte der SV Obersülzen weiter ganz stark, ließ kaum etwas zu. Oliver Ziese machte dann mit einer herrlichen Direktabnahme aus 25 Metern direkt in den Winkel zum 3:0 (81.) den vorzeitigen Sieg perfekt. „Allein dieses Tor ist eigentlich schon das Eintrittsgeld für das Spiel wert gewesen“, schwärmte Sascha Gerber.

Noch am Sonntagvormittag musste Offensivmann Ömer Beker seinen Einsatz absagen. Der Angreifer wurde Vater und durfte sich somit doppelt freuen. Denn seine Mannschaft muss sich keine Abstiegssorgen mehr machen. Durch den Dreier in Altrip haben die Obersülzer, die in der Tabelle auf dem zehnten Platz stehen, nun acht Punkte Vorsprung auf den Ligaviertletzten Ludwigshafener SC. Und es sind nur noch zwei Saisonspiele.