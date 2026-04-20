Bezirksligist SV Obersülzen hat am Sonntag eine 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen die VTG Queichhambach kassiert und ist sofort wieder auf den Relegationsrang gerutscht.

Die Niederlage vor 70 Zuschauern am Sülzer Tor tat dem Team von Spielertrainer Göran Garlipp doch mächtig weh. Aber auch die vielen verletzten Spieler, die die Gelb-Schwarzen am Ende zu beklagen hatten, schmerzten am Ende. „Wir hatten insgesamt auch leider keinen Punkt verdient gehabt Den Queichhambachern hat man angemerkt, dass sie mit einem Sieg den Ligaverbleib klar machen wollten. Die VTG hat uns zu Beginn einfach voll überrannt. Wir haben einfach nicht das auf den Platz gebracht, was man braucht, um im Kampf um den Ligaverbleib zu bestehen“, sagte Sascha Gerber, der Co-Trainer des SV Obersülzen.

Bereits nach 120 Sekunden musste der Obersülzer Torwart Joshua Meyer den Ball aus dem eigenen Netz holen. Luca Juretic brachte die Queichhambacher schnell mit 1:0 (2.) in Front. In der Folge kam der SVO nie in seinen Spielrhythmus. Queichhambach bestimmte die Begegnung. Allerdings nutzten die Südpfälzer in der ersten Halbzeit gute Torchancen nicht.

Der SVO blieb so im Spiel. Doch im zweiten Durchgang war die VTG weiter spielbestimmend – und legte auch nach: Kevin Dausch gelang das 2:0 (56.). Beim SV Obersülzen musste schon im ersten Durchgang Spielertrainer Göran Garlipp mit einer Gehirnerschütterung angeschlagen vom Feld (34.). Der wichtige Mittelfeldmann Ricardo Oetken war doch dabei, kam in der 54. Minute für Florian Limpert und brachte gleich mehr Schwung ins Angriffsspiel der Platzherren.

Mit seinem ersten Ballkontakt prüfte Oetken auch gleich den Queichhambacher Schlussmann Philipp Rödel, der mit einer Monsterparade sein Team vor dem Ausgleich zu bewahren (58.). Die Obersülzer versuchten in der letzten halben Stunde, noch einmal alles. Tatsächlich gelang Tobias Neumes acht Minuten vor Schluss der Anschlusstreffer zum 1:2 (82.). Queichhambach igelte sich nun ein, kassierte eine Gelb-Rote Karte (90.+3) und eine Zeitstrafe (90.+6).

Der SVO drückte verzweifelt auf das 2:2. Florian Frank gab in der siebten Minute der Nachspielzeit sein Comeback bei den Obersülzern und hatte dann tatsächlich auch die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Doch der SVO-Akteur zielte kurz nach seiner Einwechslung knapp vorbei. „Das wäre die Geschichte des Spiels gewesen, hätte Florian getroffen, aber schade“, sagte SV-Co-Trainer Sascha Gerber. So blieb es bei der knappen Niederlage für die Obersülzer, die in der Tabelle wieder auf den 13. Tabellenrang zurückfielen.

Der SVO hat 26 Zähler und ist mit dem Tabellenelften TuS Mechtersheim II und dem Zwölften Ludwigshafener SC punktgleich. Der Tabellen-14. FC Lustadt, der derzeit direkt in die A-Klasse absteigen müsste, hat drei Zähler Rückstand auf Obersülzen. „Leider haben wir aus dem Spiel gegen Queichhambach auch noch viele verletzte Spieler. Neben Spielertrainer Göran Garlipp musste auch David Barr mit einem verschobenen Steißbein aus dem Spiel. Joshua Schlischka ist auch verletzt. „Wir müssen weiter kämpfen“, sagte Sascha Gerber.