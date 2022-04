Traurige Nachrichten für die Fußballerinnen des SV Obersülzen: Trainer Bruno Bernhardt musste seine zweite Mannschaft wegen Personalnot von der Landesliga abmelden. „Es tut mir sehr leid, weil die zweite Mannschaft für mich eine absolute Herzensangelegenheit war. Ich habe so lange dafür gekämpft, dass wir in der Landesliga als Elfermannschaft spielen können und jetzt sind wir gescheitert“, erklärt der Trainer.

Einfach zu klein sei sein Kader in den vergangenen Wochen gewesen. Immer wieder hätten B-Juniorinnen aushelfen müssen, doch da deren eigene Liga bereits gestartet ist, sei dies für Bernhardt keine Option mehr gewesen. „Im Endeffekt war es ein Mix aus Corona, Verletzungspech und Abmeldungen“, so der Trainer, der erst in dieser Saison seine Mannschaft als Elferteam gemeldet hatte.

Aus 13 Spielen holte der SVO II in dieser Saison fünfzehn Punkte und stand damit bis zu den vergangenen Spielabsagen im soliden Tabellenmittelfeld. Insgesamt gewann die Elf in dieser Saison somit drei Spiele, kassierte sechs Niederlagen und holte dreimal ein Remis.

Eine Rückkehr zum Spielbetrieb in der nächsten Saison schließt Bernhardt nicht aus. „Vielleicht als Siebenermannschaft in der Bezirksliga.“ Aber das sei alles noch zu weit weg.