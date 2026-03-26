Der SV Obersülzen braucht dringend Punkte, um den Verbleib in der Bezirksliga zu sichern. Gegen die TSG Deidesheim ist der SVO aber Außenseiter.

Fußball-Bezirksligist SV Obersülzen hat keine guten Erinnerungen an das letzte Spiel gegen die TSG 1849 Deidesheim. Die Mannschaft von Spielertrainer Göran Garlipp verlor die Hinpartie beim Team an der Weinstraße deutlich mit 1:8. „Damals haben wir eine ganz schön klare Schlappe eingefahren, die Deidesheim haben uns damals schon sehr auseinandergenommen. Wir haben also noch etwas gutzumachen“, sagt der Obersülzer Co-Trainer Sascha Gerber. Am Sonntag empfangen die Obersülzer die TSG Deidesheim um 15 Uhr auf dem Kunstrasen im heimischen Stadion am Sülzer Tor.

Der SVO kämpft weiter um den Ligaverbleib und benötigt derzeit jeden Punkt. Zuletzt gelang den Obersülzern ein Unentschieden gegen die Zweite Mannschaft des FV Dudenhofen. „Im Vergleich zu den Spielen davor hat die Mannschaft gegen Dudenhofen II wieder die richtige Einstellung gezeigt. Ich hoffe, dass das Team dieses Gesicht auch am Sonntag zu Hause gegen die starken Deidesheimer präsentieren wird“, sagt Gerber.

SV Obersülzen kämpft mit personellen Problemen

Personell sieht es aber weiter nicht gut beim SVO aus. Sören Müsel wird den Obersülzern wohl wegen einer Zehverletzung nicht zur Verfügung stehen. Ein Fragezeichen steht auch hinter Kapitän und Mittelfeldmann Florian Limpert. „Er hat die Woche wieder Fortschritte gemacht, auch mittrainiert, mal schauen, ob es für ihn für die Partie gegen Deidesheim reicht“, sagt Sascha Gerber.

In der Tabelle belegt der SVO den 13. Rang. Bliebe das so bis zum Saisonende, müssten die Obersülzer in die Abstiegsspiele. Doch es ist noch alles drin – nach oben, aber auch nach unten. Die Obersülzer haben 22 Zähler bislang gesammelt und sind damit punktgleich mit dem Zwölften TuS Mechtersheim II und dem Elften Ludwigshafener SC. Selbst der derzeitige Tabellenzehnte SV Erlenbach, der 25 Punkte aufweist, ist noch in Reichweite des SVO. Allerdings: Der Tabellen-14. FC Lustadt, der auf dem ersten direkten Abstiegsrang liegt, hat auch nur drei Punkte Rückstand auf das Garlipp-Team.

SVO will Kreise von Eric Veth enger ziehen

„Natürlich wären Punkte wichtig, aber mit der TSG Deidesheim kommt am Sonntag ein Team zu uns, da kann man nicht verlangen, dass wir die mal so weghauen“, sagt Gerber. Die TSG steht derzeit auf dem sechsten Tabellenrang. Der Rückstand auf den Zweiten TSG Jockgrim ist für die Deidesheimer schon sehr groß: 19 Punkte liegt das Team von Trainer Eric Veth hinter den Südpfälzern.

Doch dass die Deidesheimer ebenfalls eine Spitzenmannschaft in der Bezirksliga sind, haben sie am vergangenen Wochenende bewiesen. Da besiegte die TSG den Zweiten Jockgrim mit 2:0. „Mit Kapitän Nino Schlosser und Spielertrainer Eric Veth haben die Deidesheimer zwei Spitzenfußballer, mal schauen, ob wir es schaffen, beiden ein bisschen die Kreise enger zu ziehen“, sagt Gerber, der klar macht: „In dem Spiel ist es eher wichtig, dass wir mit der richtigen Einstellung reingehen. Wir haben irgendwie gegen so einen Gegner nichts zu verlieren, können nur gewinnen.“