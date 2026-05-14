Der SV Obersülzen ist die Abstiegssorgen los. Das Team von Spielertrainer Göran Garlipp darf sich auf eine weitere Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga freuen.

In den letzten beiden Saisonspielen können die Gelb-Schwarzen locker aufspielen. In der vorletzten Rundenpartie treffen die Obersülzer am Sonntag, 15 Uhr, zu Hause auf den FC Phönix Bellheim. Die Garlipp-Elf würde sich gerne mit einem Sieg im abschließenden Heimspiel von ihren treuen Anhängern verabschieden.

„Für uns ist es einfach toll, dass wir nun mal eine richtige Sommerpause haben. In den vergangenen Jahren mussten ja immer noch Abstiegs- und Aufstiegsspiele absolviert werden. Da war eine vernünftige Pause zwischen den Spielzeit einfach nicht möglich“, sagt der Obersülzer Co-Trainer Sascha Gerber, der betont: „Wir wollen uns am Sonntag noch einmal gut verkaufen. Außerdem wird ja dann auch unser Spieler Tobias Neumes verabschiedet, der zum VfR Grünstadt in die Landesliga wechselt.“ Nach zuletzt drei Siegen in Folge gehen die SVO-Akteure auch sehr selbstbewusst in die nächste Partie.

Bangen um Limpert

Für den nächsten Obersülzer Gegner FC Phönix Bellheim geht es ebenfalls um nichts mehr. Die Südpfälzer stehen mit 40 Punkten auf dem fünften Tabellenrang. Nach oben ist der Zug schon länger für Phönix abgefahren. Der Ligaverbleib ist ebenfalls gesichert. Rechnerisch könnte der SVO die Bellheimer sogar noch einholen. Die Obersülzer belegen mit 35 Punkten derzeit den elften Tabellenplatz. Mit einem Heimsieg über Phönix könnte der SVO noch auf einen einstelligen Tabellenplatz springen. Personell sieht es für die Obersülzer wie folgt aus: Marvin Ullrich muss aus beruflichen Gründen passen. Kapitän Florian Limpert hat sich beim letztwöchigen 3:0-Auswärtssieg über den TS Altrip wohl wieder schwerer verletzt. Die Saison dürfte für den Mittelfeldmann vorzeitig zu Ende sein.

Dafür kehrt wohl Angreifer Ömer Beker, der in der vergangenen Wochen Vater wurde, in den Kader zurück. In der Hinrunde feierte der SVO einen damals doch überraschenden 2:1-Erfolg. Die Bellheimer haben in Pascal Gaschott, der in der laufenden Runde schon 23 Tore erzielt hat, einen der gefährlichsten Angreifer in den eigenen Reihen. „Sonst weiß ich eigentlich nichts Richtiges über Bellheim, wir lassen uns überraschend“, sagte Co-Trainer Sascha Gerber. Druck hat der SVO ja keinen mehr.