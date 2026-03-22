Bezirksligist SV Obersülzen fährt im Kampf um den Klassenverbleib einen Zähler beim FV Dudenhofen II ein.

Fußball-Bezirksligist SV Obersülzen meldete sich am Freitagabend wieder zurück. Das Team von Spielertrainer Göran Garlipp, das zuletzt schwache Leistungen zeigte, kam vor 85 Zuschauern im Auswärtsspiel gegen den FV Dudenhofen II zu einem 2:2 (0:1).

Der Kampf um den Ligaverbleib verschärft sich weiter. Der SVO bleibt mit 22 Punkten auf dem viertletzten und 13. Tabellenrang, der am Saisonende wohl die Relegation bedeutet. Der Vorsprung der Obersülzer auf den Liga-14. FC Lustadt beträgt nur noch drei Punkte. Doch der SVO ist durch den Punktgewinn wieder mit dem Tabellenzwölften TuS Mechtersheim II und dem Elften Ludwigshafener SC, die ebenfalls beide 22 Zähler aufweisen, gleichgezogen.

Nervosität angemerkt

„Eigentlich hätten wir das Spiel gewinnen müssen, aber gut, der eine Punkt ist vor allem für die Moral wichtig. Es war schön zu sehen, dass wir die alte Moral und Überzeugung, die dem Team zuletzt fehlte, wieder auf dem Platz gezeigt haben“, befand der Obersülzer Co-Trainer Sascha Gerber.

Im ersten Durchgang hatte der FV Dudenhofen II, der in der Tabelle derzeit den sicheren siebten Platz belegt, mehr Spielanteile. „In der Anfangsphase haben wir uns schon sehr schwer getan. Man hat den Jungs auch die Nervosität angesehen, die letzten Partien haben schon einen Eindruck hinterlassen. Da musste die Mannschaft erst einmal ins Spiel finden“, sagte Co-Trainer Sascha Gerber.

Oetkens schöner Schlenzer

Der FV Dudenhofen II ging dann auch in der 27. Spielminute in Führung. Tobias Neumes verursachte einen Foulelfmeter, den Tolga Barin sicher für die Heimmannschaft zum 1:0 (27.) verwandelte. Nach dem Seitenwechsel wurden die Obersülzer dann stärker: Einen weiten Abschlag von Keeper Joshua Mayer nahm SVO-Angreifer Ömer Beker dann gekonnt an. Der Obersülzer bediente den mitgelaufenen Teamkollegen Joshua Schlischka, der zum 1:1 (53.) einschoss. Die Gelb-Schwarzen legten dann nach. Der kurz zuvor eingewechselte Oliver Ziese legte für Ricardo Oetken auf. Der Obersülzer Mittelfeldspieler ließ FV-Schlussmann Lino Hery mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck keine Abwehrchance und erzielte das bis dato auch verdiente 2:1 (63.) für den SVO.

Doch Dudenhofen II kam noch einmal zurück. Jan-Pascal Klehr nutzte einen Unaufmerksamkeit in der Obersülzer Defensive und markierte den Ausgleich – 2:2 (73.). In der Folge hatte der SVO aber noch gute Tormöglichkeiten auf den Dreier. Linus Gütermann verzog knapp. Nach der Gelb-Roten Karte für Oetken (88.) wegen wiederholtem Foulspiel waren die Obersülzer dem Siegtreffer auch noch näher. Die beste Chance hatte Jan Gaschott, der nach einem Eckball frei zum Abschluss kam. Der Dudenhofener Keeper Lino Hery reagierte aber ganz stark und verhinderte in der Nachspielzeit den dritten Obersülzer Treffer (90.+1).

So blieb es beim Remis. „Ich würde sagen, dass es ein absolut verdientes Unentschieden für uns war“, befand der Obersülzer Co-Trainer Sascha Gerber. Am kommenden Sonntag empfängt der SVO zu Hause die TSG Deidesheim. Dann hoffen die Obersülzer auf eine Revanche für die klare 1:8-Niederlage im Hinspiel.