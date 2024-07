Es war das Wochenende für die Fußballer des SV Obersülzen. Der A-Klassenvertreter gewann am Sonntag sein Erstrundenspiel im SWFV-Pokal gegen den FV Freinsheim mit 2:0. Am Samstag sicherte sich das Team von Neu-Coach Göran Garlipp den Titel beim Verbandsgemeindeturnier in Ebertsheim.

Mit einem klaren 6:0 (2:0)-Erfolg über den TSV Carlsberg gewann der SV Obersülzen das Finale des Leiningerlandcup 2024. Vor 90 Zuschauern hatte der Favorit nur im ersten Durchgang mit