Am Dienstagabend unterzogen Polizisten einen 35-jährigen SUV-Fahrer aus dem Raum Ludwigshafen zwischen Kleinkarlbach und Kirchheim an der Weinstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Wie die Grünstadter Polizei mitteilt, konnte sich der Mann zunächst nicht ausweisen und gab widerrechtlich die Personalien seines Bruders an. Die Beamten entlarvten den 35-Jährigen jedoch als Wiederholungstäter, der schon mehrfach ohne Führerschein gefahren war. Darüber hinaus habe der Ludwigshafener Anzeichen für Drogenkonsum gezeigt. Ein Urintest schlug laut Polizeimitteilung positiv auf Kokain an. Dem Fahrer wurde entsprechend bei der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeug ist er wegen der wiederholten Straftaten erst einmal los.