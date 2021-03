Der Polizei ist am Samstag gegen 10.50 Uhr auf dem Globus-Parkplatz eine Person gemeldet worden, die vorgab, Spenden für eine Taubstummen-Organisation zu sammeln. Als eine 65-Jährige fünf Euro gab, soll der Sammler mehr Geld gefordert haben. Laut Polizei kam es zu einem Wortgefecht, bei dem die 65-Jährige beschimpft wurde. Kurz darauf meldete der Ladendetektiv, dass mehrere Männer aus einem vollen Einkaufswagen Sachen gestohlen hätten. Die Männer seien in einem VW-Passat mit osteuropäischem Kennzeichen weggefahren. Später wurde das Auto von der Autobahnpolizei auf einer Raststätte in Dannstadt angetroffen. Es stellte sich heraus, dass nur eine Schachtel Zigaretten aus dem Einkaufswagen gestohlen worden war. Unter den vier Insassen befand sich auch der Spendensammler. Laut Polizei hat die 65-Jährige Anzeige wegen Beleidigung gestellt. Es laufen auch Ermittlungen wegen Diebstahls.