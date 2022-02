Als das Sturmtief „Ylenia“ in der Nacht auf Donnerstag durchs Leiningerland tobte, hat es einige kleinere Schäden verursacht. Der erste Baum ist laut Polizeibericht bereits am Mittwochabend um 19.12 Uhr umgestürzt: auf der Bundesstraße 47 in Hettenleidelheim. Dabei sind einige parkende Autos beschädigt worden. Zur Schadenshöhe konnten am Donnerstag noch keine Angaben gemacht werden. Um 2.04 Uhr mussten Einsatzkräfte der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr einen Baum von der Kreisstraße 32 im Altleininger Amselthal entfernen. Wie der stellvertretende VG-Wehrleiter Jochen Lander berichtet, musste eine Stunde später, also um 3.04 Uhr, ein Baum an der Hetschmühle bei Wattenheim weggeräumt werden. Um 4.30 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Grünstadt die Meldung ein, dass von einem Holzunterstand im Meisenweg in Altleiningen das Dach fortgeflogen sei. „Hierdurch entstanden aber keine weiteren Schäden“, sagt der stellvertretende Dienststellenleiter Horst Gesell. Auch nicht durch ein Trampolin, das um 6.34 Uhr in Carlsberg aus einem Garten auf die Lindenstraße geblasen wurde. „Ich vermute, dass noch einiges mehr passiert ist, worüber wir aber gar nicht informiert wurden“, so Gesell. Für die kommende Nacht rechnen er und Lander mit weiteren Unwetter-Einsätzen, denn Orkan „Zeynep“ ist im Anmarsch.