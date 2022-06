Heute wird die mit Schiefer gedeckte bauchige Welschehaube des Turms der Martinskirche repariert. „Bei dem Sturm im Oktober haben sich einige Teile gelöst“, sagte Pfarrer Andreas Funke am Dienstag auf Anfrage. Es gehe um einen Schaden in Höhe von rund 8000 Euro, den die Versicherung übernehme, so Funke. Herbststurm „Hendrik“ hatte am 21. Oktober 2021 laut Deutschem Wetterdienst bundesweit für teils erhebliche Schäden gesorgt – und ein Todesopfer gefordert. Wegen der Reparaturarbeiten an der protestantischen Kirche mit einem mobilen Kran wird nach Auskunft der Stadtverwaltung heute die Obergasse zwischen Hauptstraße und Obergasse von sechs bis 20 Uhr voll gesperrt. Funke: „Wir hoffen, dass alles in einem Tag erledigt ist.“ Weitere Schäden seien bisher bei der Inspektion durch das beauftragte Dachdeckerunternehmen nicht entdeckt worden.