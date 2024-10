Sturm „Kirk“ hat in der Verbandsgemeinde Leiningerland seine Spuren hinterlassen, wenn auch nur wenige. Wie Floriain Rahmseger, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde-Feuerwehr mitteilt, ist der Trupp am Donnerstagmorgen zu zwei Einsätzen ausgerückt. Zum einen war in Bockenheim ein Baum auf die Weinstraße gestürzt. Die Gemeindearbeiter hatten den Stamm allerdings laut Rahmseger schon beseitigt, als die Einsatzkräfte eintrafen. Zum anderen war die Meldung über ein herabhängendes Kabel eingegangen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein Telekommunikationskabel, das womöglich von einem Ast durchtrennt worden sei, so die Vermutung der Feuerwehr. Auch hier rückte sie schnell wieder ab.