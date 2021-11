Derzeit werden im Alten Rathaus in Grünstadt Corona-Impfungen vorgenommen. Die Schlange der Wartenden zieht sich bis weit in die Fußgängerzone – aktuell warten rund 110 Menschen. Schon weit vor der Öffnung des Alten Rathauses (das statt des Impfbusses hergenommen wird) versammelten sich am frühen Morgen Wartende aus der gesamten Region, um für den Piks anzustehen. Die Wartezeit beträgt rund zwei Stunden. Am Donnerstag, 25. November, 9 bis 17 Uhr, besteht erneut die Möglichkeit, sich in Grünstadt impfen zu lassen.