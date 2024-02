Närrische Summe durch närrische Aktion: Sensationelle 3333,33 Euro – wie es „Hexe“ Laura Stoll formulierte, konnten die Ramser Stumpfwaldhexen diesmal an ihrem höchsten Feiertag im Jahr sammeln. Das haben die Hexen am Dienstag mitgeteilt.

Für die Ramser Stumpfwaldhexen ist es einer der größten Tage des Jahres: An Altweiberfasching waren sie wieder in der Gemeinde unterwegs gewesen, hatten Einrichtungen, Geschäfte, Unternehmen und Privatpersonen besucht, Autofahrer angehalten und auch Passanten in ihr karnevalistisches Spiel involviert. In der Eistalhalle stieg eine Hexenparty und durch den Verkauf von Speisen und Getränken, aber auch durch die Bereitschaft von zahlreichen Spendern – angesichts der spitzen Scheren macht der eine oder andere Schlips-Träger gerne ein paar Euro locker – klingelte die Kasse.

Den ganzen Tag gab’s in Ramsen buntes Hexentreiben. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Denn gut aufzuteilen ist die finale Summe auch, schließlich hatten die Hexen auch diesmal mehrere soziale Zwecke auserkoren, für die sie ihre Einnahmen verwenden wollen. Zu drei gleichen Teilen gehen die Euro daher an das SOS-Kinderdorf Pfalz in Eisenberg, den TuS 05 Ramsen und an zwei Familien in der Gemeinde, in deren Haus es gebrannt hatte. Den Kindern der Einrichtung und den Familien soll so eine schöne Freizeitaktivität ermöglicht werden, die Turner werden die Hexenkröten in die Erneuerung ihres Hallenbodens stecken.

Insgesamt hatten die Frauen, die seit ihrer Gründung 1986 traditionell Schabernack treiben, ihr Spendenergebnis zum Vorjahr sogar verbessert. Zum Vergleich: 2023 hatten die Hexen 3000 Euro eingenommen. Doch schon damals konnten sie von einer Rekordsumme sprechen. Dass die Menschen trotz aller Krisen noch immer bereit sind, an der Faschings-Tradition festzuhalten, mit den Vereinstreibenden gemeinsam zu feiern und durch ihren Beitrag etwas Gutes tun wollen, macht die Hexen stolz. Sie freuen sich über ihr närrisches und Hilfe spendendes Ergebnis und werden ganz sicher auch im kommenden Jahr wieder ausschwärmen, wie sie sagen.