Es war nicht das beste Altweiber-Wetter, aber vom Nieselregen ließen sich die Ramser Stumpfwaldhexen nicht die Laune verderben. Sie verlegten ihre Feier kurzerhand in die Eistalhalle und konnten den schmutzigen Donnerstag so auch diesmal mit vielen Gästen zelebrieren. Kaffee und Kuchen, Suppe und Kaltgetränke schmeckten und spülten ein paar Euro in die Vereinskasse. Das Hexentreiben – närrische Fastnachts-Gaudi und Charity-Aktion zugleich.

In diesem Jahr wollen die Ramser Hexen, die seit 1986 ihr Unwesen treiben und über 20 Mitglieder zählen, ihre Einnahmen wieder für drei gute Zwecke aufteilen. Sie unterstützen das SOS-Kinderdorf Pfalz, den TuS 05 Ramsen bei der Erneuerung des Hallenbodens sowie zwei Ramser Familien, bei denen es gebrannt hatte. Gemeinsam Spaß haben und mit dem Erlös was Gutes tun: Dafür hatten die Hexen nicht nur Suppe gekocht und Kuchen gebacken, sie hielten auch wieder Autos an, besuchten Firmen und Gewerbetreibende, die Verwaltung und Privatleute. Grundschüler hatten dazu Darbietungen einstudiert – jede Altersstufe zeigte etwas anderes.

Angst vor den Hexen? Die gibt es in Ramsen nicht. Längst ist der Nachwuchs hier ans Brauchtum gewöhnt. Außerdem sind die Stumpfwalddamen weder böse noch schaurig. Und weil sich auch das längst rumgesprochen hat, können die Frauen um Dorothee Daub, eine der Oberhexen, immer wieder neue Mitglieder in ihren Reihen begrüßen. Am Donnerstag konnte die Versammlung abermals Hexentaufe feiern. Neu in der Gruppe: „Dekoritska vom kalten Bach“. Gemeinsam wurde getanzt, gesungen und gehext: „Hex-Hex“, so lautet der Schlachtruf der Truppe, die mit Glocken und Schellen in ganz Ramsen zu hören war. Die Frauen machten ordentlich Rabatz und Schlips-Träger mussten auch wieder um ihre Krawatten fürchten. Denn die Schere gehört längst zur obligatorischen Hexenausrüstung. Schnipp-Schnapp – Spitze ab.