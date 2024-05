Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An Pfingstsonntag und Pfingstmontag ist bei der Stumpfwaldbahn wieder die Dampflok unterwegs. Ehe das Gefährt auf die Schiene gesetzt werden konnte, musste in den vergangenen Wochen aber kräftig in die Hände gespuckt werden – ein Streckenabschnitt wurde stabilisiert.

Keine Frage: Die Stumpfwaldbahn ist eine touristische Attraktion. Die beliebte Schmalspurbahn ist vor allem an Wochenenden und Feiertagen unterwegs, natürlich auch jetzt, an Pfingsten, wo