Der Kulturverein wagt nach mehreren Monaten Corona-Pause mal wieder eine neue Veranstaltung. Mit der Vertonung des Buster-Keaton-Stummfilmklassikers will sich der Verein ein Stück Normalität zurückerobern.

Ein Jüngling aus ungemein vermögendem Hause und deswegen in praktischen Dingen völlig unerfahren (Buster Keaton) und ein Mädchen gleichen Kalibers (Kathryn McGuire), das noch tags zuvor des Jünglings ungeschickten Heiratsantrag abgelehnt und dann bedauert hat, dass dieser sich sofort geschlagen gab und abzog, verschlägt es durch eine Kette merkwürdiger Zufälle auf einen Ozeandampfer, der, sonst menschenleer, aufgrund eines politischen Anschlags unkontrolliert auf dem Ozean treibt.

Das ist die Ausgangssituation in „The Navigator“, jener Stummfilmkomödie aus dem Jahr 1924, die Buster Keaton selbst in seiner Autobiografie mehrfach, zusammen mit dem „General“ von 1926, als seinen liebsten Film bezeichnet hat. Der Film schenkt auch heute dem Betrachter eine Stunde heiteren Schmunzelns und oft genug frohen Lachens. Da die beiden jungen Leute die meiste Zeit allein auf der Leinwand sind, hat er mehr als andere Keaton-Filme einen leichten, sozusagen jugendlichen Charakter, gesteigert noch dadurch, dass die meisten Gags überraschend und unvorhersehbar, aber doch mit der Haupthandlung verbunden sind. Die stellt die beiden jungen Leute zunächst einmal vor die Aufgabe, einander überhaupt zu Gesicht zu bekommen. Selten ist so amüsant geschildert worden, wie präzis man sich immer wieder nur um ein Haar verpassen kann.

Turbulentes Abenteuer

Als Nächstes sind gewisse, die Ernährung bedrohende Irrtümer zu überwinden. So herrscht zum Beispiel die Auffassung, man erzeuge Kaffee, indem man fünf Bohnen in einen Einkochhafen wirft, auch über die Herstellung gekochter Eier gibt es nur ungefähre Vorstellungen, und der Kampf mit der Konservendose gerät mangels einschlägiger Fachkenntnisse eher verlustreich. Doch nach etlichen Wochen haben die einsam im Ozean Treibenden ihre Frühstücksküche sinnreich automatisiert, geeignete Schlafplätze gefunden und sich recht gemütlich eingerichtet.

Allerdings leiden sie unter nächtlichen Spukerscheinungen, die sie aus Ungeschick selbst erzeugen, und dann muss Buster auch noch – nach Gebrauchsanweisung – in einen schweren Taucheranzug steigen, um unter Wasser ein Leck im Schiff zu stopfen, und zwar im Wettlauf mit unzähligen Kannibalen, die sich dem Schiff bedrohlich nähern.

Richard Siedhoff greift in die Tasten

An turbulenten Szenen fehlt es also nicht, sie werden den begleitenden Pianisten vor interessante Aufgaben stellen. In die Tasten greift am Sonntag beim Filmkonzert des Grünstadter Kulturvereins und der Filmwelt Richard Siedhoff begleitet, der, wie der Kulturverein mitteilt, „seit 2008 mehr als 300 Stummfilmklassiker mit Eigenkompositionen und konzipierten Improvisationen musikalisch kommentiert hat und als einer der gefragtesten Nachwuchstalente auf seinem Gebiet gilt“.

Der Kulturverein wagt es, mit diesem Filmkonzert eine neue Saison unter Corona-Regime zu starten. Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln, die meisten Plätze im Kino-Saal müssen freibleiben, die Besucher werden zur etwaigen Infektionsnachverfolgung registriert sein.

Termin

Buster Keatons „Navigator“ in der Filmwelt Grünstadt, Von- Ketteler-Ring 14, am Sonntag, 11. Oktober um 18 Uhr. Derzeit findet der Kartenvorverkauf nur online statt, unter anderem über den RHEINPFALZ -Ticket-Service und Reservix.