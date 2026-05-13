Jana Angold-Steiner bietet in Tiefenthal Stuhlyoga an – ehrenamtlich und gebührenfrei. Das hat eine bestimmte Zielgruppe. Wie es sich vom Klassiker unterscheidet.

Pünktlich um 19 Uhr wird die Tür des Dorfgemeinschaftshauses verschlossen. Jetzt soll niemand mehr stören. Fast alle der knapp zehn Frauen sitzen schon auf ihren Stühlen, tauschen sich noch aus, witzeln und lachen. Andere tragen sich schnell in die Anwesenheitsliste ein. Doch als sich Jana Angold-Steiner hinsetzt, die Klangschale auf den Schoß nimmt und sie erklingen lässt, kehrt direkt Ruhe ein. Der erste Teil der Stunde beginnt. „Lasst den Atem fließen“, sagt sie mit ruhiger Stimme. Die Frauen schließen ihre Augen und atmen, lassen „Gedanken, Termine, Verpflichtungen“ ziehen, bevor die Progressive Muskelentspannung startet und einzelne Körperteile nach und nach angespannt und wieder entspannt werden – im Sitzen.

Alles, was Angold-Steiner an diesem Abend in Tiefenthal anleitet, wird auf oder mit dem Stuhl ausgeführt, auch wenn die Übungen an klassisches Yoga erinnern. Genau darum geht es. Angold-Steiner, ausgebildete Yoga-Trainerin, möchte diesen Sport auch denjenigen zugänglich machen, die nicht mehr so beweglich sind. Deshalb hat sie in Tiefenthal das Angebot Stuhlyoga gestartet, und zwar ehrenamtlich und kostenlos.

Der Wahlheimat etwas zurückgeben

Die Entscheidung, kein Geld dafür zu verlangen, hängt mit mehreren Umständen zusammen, wie die 40-Jährige erzählt: Als Zugezogene habe sie Anschluss gesucht und überlegt, wie sie sich in Tiefenthal einbringen kann. Zufällig sei sie von den Landfrauen, bei denen sie selbst Mitglied ist, angesprochen worden, ob sie sich ein Angebot für die Gemeinde vorstellen könne. Angold-Steiner stimmte zu und erinnerte sich an das Stuhlyoga, das Teil ihrer Ausbildung als Yogalehrerin gewesen sei. Und weil viele Ältere beim traditionellen Yoga die Sorge umtreibe, nicht mehr so leicht hochzukommen, wollte sie diese Art Angebot versuchen – um Kontakte zu knüpfen und ihrer Wahlheimat etwas zurückzugeben. „Zuerst war es noch monatlich, inzwischen machen wir das einmal pro Woche“, erzählt sie erfreut, denn die Resonanz sei gut gewesen: „Es hat sich eine Stammgruppe gebildet.“

Jana Angold-Steiner (rechts) macht jede der Übungen vor. Foto: Mareike Keiper

Der Altersschnitt liege bei knapp 60 Jahren, wobei nicht nur Seniorinnen mitmachen, sondern auch Jüngere, die mit Gelenkproblemen zu kämpfen hätten. „Auch dafür ist es eine gute Lösung“, sagt die Trainerin übers Stuhlyoga, an dem bislang nur Frauen teilnehmen. Männliche Teilnehmer gebe es bisher nicht. „Die trauen sich hier nicht rein“, fügt sie mit Bedauern an.

Auch Anteile von Qigong dabei

Beruflich macht Angold-Steiner auch andere Formen von Yoga: Die Ausbildung habe sie in Indien absolviert, sich daraufhin mehrfach fortbilden lassen mit dem Ziel, dass sie ihre Leistung über die Krankenkasse anbieten kann. Seit Längerem hat sie ein kleines Yogastudio in ihrer Wahlheimat Tiefenthal, wo sie auch kostenpflichtige Kurse anbietet.

Ziel ist nicht nur mehr Mobilität, sondern auch Entspannung. Foto: Mareike Keiper

Das Stuhlyoga hingegen bleibt ein Ehrenamt, und obwohl die Frauen viel sitzen, sei die Wirkung zum ursprünglichen Yoga vergleichbar, betont Angold-Steiner: „Es geht viel darum, die Atmung und die Konzentration mitzunehmen, damit der Geist frei wird.“ Übungen gebe es genug, auch Anteile von Qigong nutzt die Trainerin. Die Frauen genießen das sichtlich, befolgen jede Ansage Angold-Steiners, viele weiterhin mit geschlossenen Augen. „Es sind Übungen, die den Körper in Schwung bringt“, sagt sie zwischendurch. Über all dem stehe aber die Meditation, die durch die einzelnen Haltungen unterstützt werden soll – und das funktioniert offensichtlich auch im Sitzen.

Termin

Das Stuhlyoga findet jeden Montag um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Tiefenthal statt.