Mit Hilfe einer Machbarkeitsstudie soll geprüft werden, ob die Alte Schule in der Leininger Straße zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut und somit künftig genutzt werden kann, oder ob doch ein Neubau hinter dem Sportplatz die bessere Wahl wäre. Das hat der Ortsbeirat diese Woche einstimmig entschieden.

Sausenheims Ortsvorsteher Gerd Walther (SPD) hat in einem Papier zusammengefasst, was ein Dorfgemeinschaftshaus in Sausenheim alles bieten müsste. Zudem notierte er den Ist-Zustand – also welche Vereine das aktuelle Dorfgemeinschaftshaus nutzen, wie die Räume in den vergangenen Jahren genutzt wurden und wie stark sie frequentiert waren. Diese Zusammenfassung soll die Grundlage für eine Machbarkeitsstudie bilden. „Das Papier liegt vor, nun geht es in die Verwirklichung des Prüfungsauftrags“, sagte Walther.

Melanie Vatter von der städtischen Bauabteilung erklärte den weiteren Ablauf der Dinge. Zunächst müsse ein Antrag zur Finanzierung der Machbarkeitsstudie gestellt werden, erst danach könne man in die Vergabe übergehen. Peter Herbst (FWG) sagte: „Das Ziel der Studie sollte sein, die beiden Projekte zunächst zu vergleichen.“ Karin Schramm (CDU) wollte wissen, ob ein Erweiterungsbau für einen barrierefreien Zugang in der Alten Schule noch unter eine Sanierung falle, oder als Neubau gewertet werde. Dies müsse im Einzelfall geprüft werden, erklärte Vatter.

Letztlich sprach sich der Ortsbeirat Sausenheim in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig für die Beauftragung der Machbarkeitsstudie aus, damit sich die Verwaltung nun damit beschäftigen kann.