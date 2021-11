Von Joerg Schifferstein

In der Filiale von Aldi Süd hat es gestern einen kurzen Stromausfall gegeben. Das Stromnetz in Eisenberg war davon allerdings nicht betroffen, wie Stefan Lorentz vom Versorger Keep informierte. Die Störung habe für das Unternehmen keinerlei Probleme verursacht und auch nicht zu einer Schließung des Markts geführt, informierte Aldi-Pressesprecher Tobias Neumann. „Wir können bestätigen, dass unsere Filiale heute kurz ohne Strom war. Sie musste jedoch nicht geschlossen werden“, schreibt er auf Anfrage dieser Zeitung. Ebenso wenig sei die Kühlkette unterbrochen worden. „Die Kühlung konnte vorschriftsgemäß aufrechterhalten werden, sodass unsere Ware weiterhin verkaufsfähig war und nicht aus dem Verkehr genommen werden musste“, so Neumann. Aldi-Filialen seien generell mit Notstromaggregaten ausgestattet.