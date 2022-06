Beim Strompreis gibt es gute Nachrichten: Kunden regionaler Versorger können hoffen, dass 2022 die Jahresrechnung niedriger ausfällt als im Vorjahr. Grund ist der Wegfall der Umlage für die erneuerbaren Energien (EEG) ab 1. Juli.

In diesem Jahr belief sich die EEG-Umlage zur Förderung der regenerativen Energien bislang auf 3,72 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Da zudem Mehrwertsteuer zu zahlen ist, schlug die Abgabe mit 4,43 Cent/kWh zu Buche. Um diesen Betrag wird jetzt die Kilowattstunde günstiger, nachdem der Gesetzgeber die Abschaffung der Umlage beschlossen und die Versorger verpflichtet hat, die Kostensenkung an die Kunden weiterzugeben. Für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden beträgt die Ersparnis knapp 90 Euro.

Falls im Laufe des Jahres nicht noch eine Preiserhöhung kommt, fällt die Jahresrechnung für die Kunden der regionalen Versorger bei gleichem Verbrauch niedriger aus als im Vorjahr. Die Stadtwerke Grünstadt GmbH hatten zwar zum 1. April den Strompreis sowohl in der Grundversorgung als auch im Sondertarif Swen um 3,81 Cent/kWh (brutto) erhöht, aber diese Anhebung wird jetzt durch den Wegfall der EEG-Umlage mehr als kompensiert. Noch mehr profitieren die Kunden der Keep, der kommunalen Eisenberger Energiepartner GmbH: Erhöht wurde in diesem Jahr der Preis nur in der Grund- und Ersatzversorgung, wobei hier 2,38 Cent/kWh mehr zu zahlen war. Im Sondertarif blieben die Preise im Vergleich zum Abrechnungsjahr 2021 unverändert.

Keine Preisanhebung gab es 2022 für die Haushaltskunden der Pfalzwerke AG, und der in Ludwigshafen ansässige Versorger verspricht zudem, dass die ab 1. Juli geltenden Preise bis zum Jahresende stabil bleiben. Auch Keep-Geschäftsführer Stefan Lorentz informierte, dass nach „derzeitigem Stand“ 2022 keine Preisanpassung für die Stromkunden mehr zu erwarten sei. Keine Prognose wagt Vertriebsleiter Wolfgang Becker von den Grünstadter Stadtwerken. „Ob die Strompreise bis zum Jahresende stabil bleiben, können wir noch nicht sagen.“ Die Preise an den Großhandelsmärkten seien immer noch sehr hoch.

Zählerstand selbst ablesen

Eine Zählerablesung durch den Versorger findet bei Privatkunden zum 1. Juli nicht statt. Die Unternehmen gewichten den Stromverbrauch nach den langjährig ermittelten Verbrauchswerten. Wie Keep-Geschäftsführer Lorentz erläuterte, wird auf das erste Halbjahr 51 Prozent des Verbrauchs angerechnet, das zweite also mit 49 Prozent gewichtet. Wer aber etwa längere Zeit in den ersten sechs Monaten verreist war, also wenig Strom daheim verbraucht hat, auf den passt die Standardberechnung nicht wirklich. Doch dies ist kein Problem. Denn alle Kunden haben die Chance, den Zählerstand zum 1. Juli ihrem Energieversorger mitzuteilen. Dies ist auf den Homepages der Unternehmen im Internet möglich, die Daten können aber auch telefonisch übermittelt werden: Stadtwerke Grünstadt 06359 954252, Keep 06351 407100 und Pfalzwerke 0621 570572585.