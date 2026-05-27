Im Fördertopf der Verbandsgemeinde Leiningerland ist noch Geld übrig. Was damit passieren soll, beschäftigte zwei Ausschüsse. Auf eine Einigung kamen die Mitglieder nicht.

Die Verbandsgemeinde Leiningerland hat mehr Geld für Förderprojekte zur Verfügung als ursprünglich gedacht: Die Mittel stammen aus dem Klimaschutz-Förderprogramm des Landes, kurz KIPKI, und belaufen sich auf rund 85.000 bis 86.000 Euro. Eigentlich war die Summe bereits verplant gewesen. Doch wie VG-Bürgermeister Daniel Krauß (SPD) in der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Finanzausschusses mitteilte, seien die Projekte teilweise günstiger gewesen als ursprünglich kalkuliert.

575 Leuchten noch umzurüsten

Jetzt kann die VG die Restmittel für andere Projekte einsetzen, die allerdings nicht willkürlich ausgesucht werden dürfen. Entsprechend präsentierte die Verwaltung den Fraktionen drei Optionen: Erstens könnte das Geld für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung in den Ortsgemeinden auf LED eingesetzt werden. Insgesamt gibt es in sieben Ortsgemeinden noch 575 Leuchten, die theoretisch ausgetauscht werden könnten.

Laut Sachbearbeiter Markus Konrad sind bisher VG-weit 415 Lampen auf LED umgestellt worden. Zwei weitere Leuchten würden derzeit gewechselt, für 62 laufe noch die Ausschreibung. Insgesamt seien 250.000 Euro für die Umrüstungen gezahlt worden. Die noch nicht auf LED geänderten Lampen vollständig umzurüsten, würde etwa 340.000 Euro kosten, so Konrad.

Mitglied: „Am wenigsten gerecht“

Die zweite Option wäre, das Geld für bereits angefallene Planungskosten zu verwenden, die laut Verwaltung bei etwa 130.000 Euro liegen. Eine dritte Variante wäre eine Kombination aus den ersten beiden Möglichkeiten, also einen Teil der Mittel für Planungskosten zu verwenden und einen anderen Teil für weitere LED-Umrüstungen. Das Geld für Batteriespeicher einer PV-Anlage auf dem Dach des VG-Gebäudes in Grünstadt zu nutzen, verwarf die Verwaltung wieder, da die Fördermittel dafür nicht verwendet werden dürfen.

Während der Sitzung zeigte sich ein geteiltes Bild unter den Mitgliedern. Ein Teil äußerte, dass es besser sei, die Lampen umzurüsten. Andere Mitglieder meinten eher, dass das Geld eher für die Planungskosten genutzt werden sollte, um Ortsgemeinden, die bereits Lampen ausgetauscht hatten, finanziell zu entlasten. Da es zu keiner Einigung kam, schlug VG-Chef Krauß vor, die Frage zurück in die Fraktionen zu geben. Eine Entscheidung soll nun in der nächsten Sitzung des Verbandsgemeinderates fallen.