Vier Frauen sind in einem Grünstadter Textilladen so heftig aneinandergeraten, dass am Dienstagnachmittag die Polizei anrücken musste. Die Beamten berichten: Im Geschäft hatten sich die drei Eisenbergerinnen und eine Grünstadterin noch verbal beharkt. Aber nachdem eine Angestellte sie hinausgeworfen hatte, wurden die Damen im Alter zwischen 32 und 60 Jahren handgreiflich: „Es wurde zugeschlagen und auch gewürgt.“ Passanten trennten die Kontrahentinnen schließlich. Warum sie sich in die Wolle bekommen hatten, müssen die Ermittler noch herausfinden. Dabei setzen sie auf die Aufnahmen einer Überwachungskamera, die ihnen demnächst übermittelt werden sollen.