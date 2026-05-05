Mit der Kombination Streetfood-Festival und Oldtimer-Treffen eröffnet die Stadt Eisenberg an diesem Wochenende die diesjährige Open-Air-Saison.

Besucher dürfen sich am Samstag und Sonntag auf zwei Tage voller Genuss, Unterhaltung und lebendiger Begegnungen im Stadtzentrum freuen. Bereits am Samstag steht das kulinarische Erlebnis im Mittelpunkt. Entlang der Streetfood-Meile erwartet die Gäste eine beeindruckende Vielfalt an Speisen aus aller Welt.

Von traditionellen Dampfnudeln und knuspriger Pizza über griechische und türkische Spezialitäten bis hin zu exotischen Gerichten aus Thailand ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch Liebhaber herzhafter Klassiker wie Bratwurst und Steak kommen auf ihre Kosten. Süße Genüsse wie spanische Churros oder kreative Variationen von Pulled Pork und Flammkuchen runden das Angebot ab.

Neben zahlreichen gewerblichen Anbietern beteiligen sich auch lokale Vereine aktiv am Festgeschehen. So bringt sich unter anderem die islamisch-türkische Gemeinde mit ein. Für die Getränke sorgt an beiden Tagen der Förderverein der Handballer Nordpfälzer Wölfe. Für Spiel und Spaß bei kleinen und großen Besuchern sorgt die Initiative „Klein Team“, die an abwechslungsreichen Mitmachständen zum Verweilen einlädt. Am Samstagabend wird es musikalisch.

Von Profi organisiert

Ab 18 Uhr sorgt die Rockband Die Buwe auf dem Marktplatz für Stimmung. Mit bekannten Songs, eigenen Titeln und viel Energie wollen die vier Musiker das Publikum bis in die späten Abendstunden begeistern. Am Sonntag geht das Streetfood-Festival ab 12 Uhr in die zweite Runde. Bereits eine Stunde früher, ab 11 Uhr, beginnt ein besonderer Höhepunkt des Wochenendes: das Oldtimer-Treffen.

Nachdem der Fokus in den vergangenen Jahren auf modernen Fahrzeugen lag, setzt man diesmal bewusst auf nostalgischen Charme. Rund 120 bis 150 Fahrzeuge, die mindestens 30 Jahre alt sind, werden erwartet. Organisiert wird das Treffen von Sebastian Dietz, der in Eisenberg kein Unbekannter ist. Seit vielen Jahren richtet er auch die beliebte Stadtralley aus, die in diesem Jahr am 21. Juni zum zwölften Mal stattfindet.

Vorfreude ist spürbar

Das Oldtimer-Treffen dürfte erneut den Charakter eines geselligen Klassentreffens haben, bei dem Fachgespräche, Erinnerungen und die Präsentation liebevoll gepflegter Fahrzeuge im Mittelpunkt stehen. Die historischen Autos werden sich nach und nach im Bereich der Jakob-Schiffer-Straße, der Kerzenheimer Straße sowie in der Fußgängerzone aufstellen. Parallel öffnen einige Geschäfte im Stadtzentrum ihre Türen und laden zum entspannten Einkaufsbummel ein.

Flotte Flitzer gibt es beim Oldtimer-Treffen in Eisenberg zu sehen. Archivfoto: Helmut Dell

Auch am Sonntag sorgt das „Klein Team“ wieder für Unterhaltung, während auf der Bühne ab 14 Uhr Jan-Luca und seine Band das musikalische Programm gestalten. Ob kulinarische Entdeckungsreise, musikalische Unterhaltung oder automobile Zeitreise – das Wochenende in Eisenberg verspricht für jeden Besucher ein abwechslungsreiches Erlebnis. Lediglich das Wetter bleibt ein entscheidender Faktor, doch die Vorfreude auf ein gelungenes Fest ist bereits jetzt spürbar.

Termin

Am Samstag, 9. Mai, hat die Streetfood-Meile von 15 bis 22 Uhr geöffnet, ab 18 Uhr gibt es Musik mit Die Buwe. Am Sonntag, 10. Mai, startet um 11 Uhr das Oldtimer-Treffen, Streetfood-Meile und verkaufsoffener Sonntag sind jeweils von 12 bis 17 Uhr.

