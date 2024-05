Am Wochenende ist wieder reges Treiben im Eisenberger Stadtzentrum angesagt. Gleich an zwei Tagen können die Besucher auf einer Streetfood-Meile allerhand Köstlichkeiten genießen. Darüber hinaus gibt es am Sonntag zusätzlich eine Mobilitätsschau auf den Straßen rings um den Marktplatz. Auch einige Ladengeschäfte sind offen: Der Fußgängerzone wird nachmittags etwas Leben eingehaucht.

Mit der Streetfood-Meile und der Mobilitätsschau wird in Eisenberg mittlerweile die Saison der Freiluftveranstaltungen so richtig eingeläutet. Ziel des Event-Wochenendes: den Wirtschaftsstandort Eisenberg aufwerten und Menschen in die Stadt locken.

Angekündigt ist diesmal eine kleine Showbühne auf dem Marktplatz, auf der es an beiden Tagen Auftritte geben soll. Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr will ein Paar der Tanzwelt Movement demonstrieren, wie perfekte Tänze aussehen können und wie viel Spaß dieser Sport machen kann. Von 18 bis 21 Uhr gibt es auch Live-Musik: Die Modern Sound Bigband aus Bockenheim will dann die Besucher unterhalten.

Kulinarisch wird auch einiges geboten. Von Dampfnudeln bis Pizza, vom türkischen Kräfte bis hin zu griechischen Spezialitäten oder Leckereien aus Thailand.

Mobilitätsschau nur Sonntag

Am Sonntag ist dann neben der Geselligkeit und der Kulinarik auch ein großes Augenmerk auf die Mobilität gerichtet. Auf den Straßen rings um den Marktplatz positionieren sich dann wieder zahlreiche lokale Autohäuser und zeigen ihre aktuellen Modelle. Hier kann man sich aber auch informieren, wie Personen bei einem modernen Krankentransport befördert werden und die Feuerwehr Eisenberg führt einige Einsatzfahrzeuge vor.

Ein besonderer Hingucker werden wahrscheinlich die Aktivitäten des Motorradclubs AMC aus Kerzenheim sein. Der Verein zeigt nicht nur einige historische Motorräder, sondern demonstriert auch, wie mit einem Motorrad bei einem Trial Hindernisse überwunden werden können. In der Fußgängerzone gibt es überdies Informationen vom Klimaschutzbeauftragten unter anderem darüber, wie man sich umweltbewusst auch auf dem Land fortbewegen kann.

Einige Gewerbebetreibende und Industriebetriebe haben ebenfalls ihr Kommen zugesagt und wollen über ihre Produkte oder Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Auch ein Bühnenprogramm ist am Sonntag angesetzt. Um 12.45 Uhr bietet die Tanzschule Hemmer eine Präsentation an und gegen 13.30 Uhr wird ein Flashmob der Tanzwelt Movement die Zuschauer unterhalten. Musikalisch wird den Nachmittag die Jazz-Polizei-Marching Band gestalten.

Termine

Streetfood-Meile am Samstag, 4. Mai, zwischen 15 und 22 Uhr;

Streetfood-Meile und Mobilitätsschau am Sonntag, 5. Mai, zwischen 12 und 17 Uhr.