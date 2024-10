Nach Herzenslust schlemmen und dabei unbekannte Gerichte aus anderen Kulturkreisen probieren: Das können Besucher des Streetfood-Festivals, das zum vierten Mal in Folge in Grünstadt gastiert. Start ist am Freitag um 16 Uhr, am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Rund 30 Trucks mit Speisen aus aller Welt werden auf dem Luitpoldplatz aufgebaut sein. Das gesellige Beisammensein wird musikalisch untermalt. Für die kleinen Gäste wird eine Kids-Area mit unterschiedlichen Spielangeboten eingerichtet. Auch in der Fußgängerzone werden am Wochenende einige Stände zu finden sein, und der Sonntag ist verkaufsoffen: Die Einzelhändler sind von 13 bis 18 Uhr für ihre Kunden da. Der Luitpoldplatz wird in der Zeit von Donnerstag, 7 Uhr, bis Sonntag gesperrt. Das betrifft auch die Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 1a und die Turnstraße, wobei letztere am Donnerstag nach Aufbau der Toilettenwagen wieder zum Parken freigegeben wird.