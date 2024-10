Das Wetter hat nicht ganz mitgespielt beim vierten Streetfood-Festival auf dem Grünstadter Luitpoldplatz. Dennoch zeigten sich die Betreiber der Trucks zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Welche Genüsse an den Ständen der „alten Hasen“ und der neuen Teilnehmer angeboten wurden.

Nach einem regnerischen Vormittag ist am Freitag etwas verhalten das vierte Streetfood-Festival auf dem Grünstadter Luitpoldplatz angelaufen. Kurz nach der Eröffnung ist an den meisten Bierzeltgarnituren noch reichlich Platz. Es bilden sich nur kleine Trauben, aber keine Schlangen an den Ständen und Wagen, von denen etliche schon bekannt sind von den vorangegangenen Veranstaltungen. Ganz neu dabei ist Mamphy Crazy Mexican. Dort gibt es unter anderem Kartoffelbällchen mit Käsesoße, Burritos in allen möglichen Variationen und auch leckere vegetarische / vegane Gerichte mit einer guten Komposition aus Cremigem, Saftigem und Knusprigem.

Den Truck mit Köstlichkeiten in mexikanischem Stil habe er seit 2021, erzählt Jonas Dreher und reicht mit einem Lächeln ein Pappschälchen mit geräuchertem Tofu auf Bratkartoffeln mit Soßen, zerbröselten Tacos und Jalapenos über die Theke. Mit dem Gefährt sei er von Ostern bis Oktober jedes Wochenende unterwegs. „Dabei sind mir die kleineren Märkte in der Region lieber, weil man da näher am Kunden ist und sich das Risiko in Grenzen hält“, sagt er. Dreher, der 2017 mit einem mobilen Pulled-Pork-Angebot gestartet war und zwischendurch auch Mac’n’Cheese auf dem Wagen hatte, kommt aus Wernigerode im Harz. Dort führt er gemeinsam mit dem Bäcker Karsten Kräcker und dem Koch Peter Fissel ein Restaurant.

Das Geheimnis von Pulled Pork

Am Samstagabend ist Dreher zufrieden mit dem Umsatz, obwohl ein recht kühler, grauer Tag hinter ihm liegt, der kurz vor Schließung noch einen Regenguss bereithielt. Auch laut anderen Beschickern ist der Zuspruch gut gewesen, darunter Artur Kuzowiecz, der ebenfalls sein Debüt auf dem Luitpoldplatz feiert. Der gebürtige Pole, der aus Neuwied angereist ist, serviert in der dritten Saison Pulled Pork als Tellergericht oder als Burger. Das gezupfte Fleisch ist sehr zart, weil der Schweinebraten tagelang mariniert wird und dann für viele Stunden bei relativ niedriger Temperatur im Smoker gart. „Wir machen alles selbst, auch den Krautsalat und die Soßen“, erläutert Kuzowiecz.

Der Altleininger Frank Wilhelm hat sich am Stand Brochetas einen spanischen Hähnchenspieß geholt. Als Beilage gibt es Arepas (runde Maisfladen) mit Salsa und gemischtem Gemüse. Es mundet. „Ich bin gerade beruflich in Grünstadt und hab gedacht, ich ess hier mal etwas“, erläutert er. Im vergangenen Jahr sei er zum ersten Mal auf diesem Streetfood-Festival gewesen, erinnert er sich an einen leckeren Toao-Burger mit einem Patty vom Feuerring. Auch Axel Bona aus Kirchheim ist auf die Veranstaltung erst 2023 aufmerksam geworden. Diesmal ist er mit seiner Familie hier. „Ich finde es toll, mal Speisen zu probieren, die man sonst nicht so kennt“, meint er und ordert sich unterschiedlich gefüllte Empanadas. Während die südamerikanischen Teigtaschen für den einen oder anderen noch erklärungsbedürftig sind, hat Corina Cannizzo ganz bewusst „das, was jeder kennt“: Die Italienerin aus dem Kreis Offenbach serviert Pommes frites mit selbst gemachten Toppings wie Champignon-Rahm-Soße oder Bolognese. Sie genießt es, jedes Wochenende woanders zu sein und mit Menschen Kontakt zu haben.

Seit 18 Jahren auf dem Truck

Das sagt auch Chally Dabai-Hauser, die bereits seit 18 Jahren bundesweit im Geschäft ist, davon seit acht Jahren selbstständig. Der Umgang mit netten Leuten mache ihr Spaß, so die Anbieterin von afrikanischer Spezialitäten. Dabai-Hauser, die 2023 erstmals in Grünstadt war, beschäftigt zwei Mitarbeiter, „denn für das frische Kochen muss alles geschnitten und vorbereitet werden“, erklärt sie.

Sedra Barkoumi ist mit ihrem Refueat-Stand seit dem ersten Streetfood-Festival auf dem Luitpoldplatz dabei. Das sei deutlich besser als vergleichbare Events in Frankenthal, sagt die Syrerin, die gerade Falafel frittiert. Andererseits schwärmt sie von solchen Veranstaltungen in Bad Dürkheim: „Die sind am besten.“ Mikail Gürbüz ist angenehm überrascht von dem Verlauf des diesjährigen Festivals: „Wir wollten Grünstadt ein letztes Mal eine Chance geben, nachdem es 2022 und 2023 nur mittelmäßig war. Jetzt haben wir beschlossen, nächstes Jahr wiederzukommen“, erläutert er nach einem Samstag, den er „von 13 bis 21 Uhr durchgearbeitet“ habe. Seine Familie hat Lokmata, türkische Teigbällchen, auf dem Wagen.

Eine mit Nougat gefüllte Leckerei hat Tatjana Diehl aus Bubenheim auf dem Teller. Davor habe sie Käsepommes gegessen. „Echt lecker“, findet Diehl, die ihre Freundin Johanna Nennstiel begleitet. Die Grünstadterin verzehrt nach Deftigem jetzt Pancakes mit Nutella und Erdbeeren. Gern probieren die beiden gegenseitig und genießen den Aufenthalt auf dem Festival, das am dritten Tag noch von einem verkaufsoffenen Sonntag flankiert wird.