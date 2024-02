Die Polizei in Grünstadt hat ein Strafverfahren gegen einen E-Scooter-Fahrer eingeleitet, den Beamte am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Kirchheimer Straße entdeckten. Am seinem Elektroroller prangte zwar ein Versicherungskennzeichen, aber es war grün beschriftet und damit seit fast einem Jahr abgelaufen. Der 19-Jährige hat damit gegen die Versicherungspflicht verstoßen. Die derzeit gültigen Kennzeichen sind schwarz beschriftet, am 1. März wird auf blau gewechselt.