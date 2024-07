Der VfR Grünstadt ist in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Landesliga weiter erfolgreich. Beim Bezirksligisten Rot-Weiss Seebach gewann die Müller-Elf deutlich, am heutigen Dienstag steht das Halbfinale beim Turnier in Albisheim auf dem Programm.

Deutlich siegte Fußball-Landesligist VfR Grünstadt in einem Testspiel beim Bezirksligisten Rot-Weiss Seebach durch vier Treffer von Sturmspitze Erik Tuttobene und einem Tor von Marco Sorg mit