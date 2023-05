Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Laut einem Landesgesetz müssen alle Kommunen bis 2024 Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau ihrer Straßen eingeführt haben. Die Ortsgemeinde Wattenheim möchte diese Vorgabe so schnell zu möglich umsetzen, denn etliche Verkehrswege im Dorf sind in einem desolaten Zustand. Deshalb soll eine Straßenzustandsbewertung für eine Prioritätenliste in Auftrag gegeben werden. Das vorliegende Angebot des Grünstadter Ingenieurbüros Schmihing für rund 9000 Euro hat viele Fragen aufgeworfen.

„Das wird nicht nur eine Dokumentation der sichtbaren Mängel sein“, erläuterte der Erste Beigeordnete Frank Häckel (CDU) in der Ausschusssitzung