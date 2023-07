Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil es ein Gesetz so verlangt, hat die katholische Pfarrei für viel Geld ihre Kita St. Peter modernisiert. Außerdem ist eine historische Sandsteinmauer an der Bitzenstraße jetzt wieder stabil. Dass sie ins Wanken kam, liegt wohl an einem Straßenumbau vor mehr als 100 Jahren. Für wen das finanzielle Folgen haben könnte.

Grünstadt. Der Rechtsanspruch auf eine durchgängige siebenstündige Betreuung im Kindergarten, ein Kern des im Juli 2021 in Kraft getretenen Kita-Zukunftsgesetzes, löst