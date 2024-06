In Grünstadt werden an diesem Montag mehrere Straßen gesperrt. Im ersten Fall geht es nur um ein paar Stunden: Weil dort ein Kran aufgestellt wird, ist die Straße Auf der Hohl in Höhe Hausnummer 5 bis In den Maulgärten 1 von etwa 8 bis 12.30 Uhr dicht. Den ganzen Tag über bleibt die Straße am Schmittengraben in Höhe der Hausnummer 3 blockiert, dort werden Pflasterarbeiten erledigt. Deutlich umfangreicher ist, was auf der Bückelhaube ansteht. Wegen Arbeiten an einer Wasserleitung kommt es zu einer Sperrung in Höhe der Friedhofstraße bis zum Cabalela-Parkplatz, die voraussichtlich bis 5. Juli gilt. Der Cabalela-Parkplatz bleibt aus Richtung Parkweg erreichbar.