In der Innenstadt von Grünstadt kommt es ab Montag zu einer Vollsperrung, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Demnach können Autofahrer wegen dringend notwendiger Reparaturarbeiten an einem Kanal-Hausanschluss die Straße im Bereich Luitpoldplatz 8 nicht passieren. Laut Stadtinformationen ist eine Zufahrt zum Parkplatz Luitpoldplatz während dieser Zeit nur aus nördlicher Richtung (Bahnhofstraße) möglich. Die Sperrung dauert eine Woche; sie sollte ab Dienstag, 28. April, aufgehoben sein, so die Stadtverwaltung weiter. Eine Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.