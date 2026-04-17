Grünstadt Straßensperrung am Luitpoldplatz ab Montag
In der Innenstadt von Grünstadt kommt es ab Montag zu einer Vollsperrung, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Demnach können Autofahrer wegen dringend notwendiger Reparaturarbeiten an einem Kanal-Hausanschluss die Straße im Bereich Luitpoldplatz 8 nicht passieren. Laut Stadtinformationen ist eine Zufahrt zum Parkplatz Luitpoldplatz während dieser Zeit nur aus nördlicher Richtung (Bahnhofstraße) möglich. Die Sperrung dauert eine Woche; sie sollte ab Dienstag, 28. April, aufgehoben sein, so die Stadtverwaltung weiter. Eine Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.