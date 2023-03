Wegen Kranarbeiten in Höhe des Kreiskrankenhauses in Grünstadt wird laut Verwaltung am Freitag die Straße Am Bergel gesperrt. Blockiert ist so voraussichtlich von etwa 7.30 bis 13 Uhr. Die Verkehr wird über den Parkplatz des Krankenhauses sowie über den zur Berggasse führenden Wirtschaftsweg in Einbahnstraßenregelung umgeleitet.