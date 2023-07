Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Ausbau der Speyerer Straße in Wattenheim werden auch Leitungen erneuert. Was genau gemacht werden soll, wie viel das kostet und wer was bezahlen muss: Die Verbandsgemeinde-Verwaltung hat jetzt Informationen vorgelegt.

In Wattenheim wird die Speyerer Straße ausgebaut.