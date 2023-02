Die Straßenbeleuchtung in Biedesheim soll optimiert werden. Die Pfalzwerke haben sich die Laternen angeschaut und festgestellt, dass im Dorf vier verschiedene Lampenarten im Einsatz sind. „Teilweise sind diese so alt, dass es keine Ersatzteile mehr gibt“, sagte der Erste Beigeordnete Armin Wendel bei der Ratssitzung am Mittwoch. 18 Leuchten – 14 Trilux und vier Siteco SR 50 – sollten gegen LED-Technik getauscht werden. „Das brächte pro Jahr eine Stromersparnis von 2262 Kilowattstunden und eine Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes von 1,335 Tonnen“, erläuterte er. Die Werke haben die Umrüstung für knapp 8500 Euro brutto angeboten. Der Preis werde sich reduzieren, meinte Wendel, denn die Optimierung der Straßenbeleuchtung solle in allen Dörfern der VG Göllheim vorgenommen und als Gesamtpaket beauftragt werden. Bei zwei Enthaltungen stimmte der Rat diesem Vorgehen zu.