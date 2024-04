Im Rahmen des Eisenberger Straßenausbauprogramms ist demnächst der Vollausbau eines Teilbereichs der Karl-Marx-Straße an der Reihe.

In einem Teilstück der Eisenberger Karl-Marx-Straße stehen demnächst Ausbauarbeiten an. Geplant sind die Arbeiten in dem rund 260 Meter langen Abschnitt zwischen der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße im Norden und der Saarlandstraße im Süden. Dazu vergab der Eisenberger Stadtrat den Planungsauftrag an das Ingenieurbüro Schmihing aus Grünstadt für 21.000 Euro.

VG-Werkleiter Andreas Lill erläuterte, dass das technische Bauamt der Verbandsgemeinde nicht mehr wie bisher diese Planung durchführen dürfe, sondern diese zwingend durch ein externes Ingenieurbüro erfolgen müsse. Weiterhin müsse die Planung vor Beantragung der Zuschüsse durchgeführt werden, damit die finanziellen Mittel überhaupt fließen, erklärte Lill die Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

Einspruch der Verwaltung

Trotz mehrerer Einsprüche der VG-Verwaltung und ihres Bürgermeisters gegen diese Anforderung, die zusätzliche Kosten verursacht, sei die Behörde nicht von ihrer Forderung abgerückt, sagte Lill. Vor dem Ausbau werden Straße und Gehwege vollständig abgebrochen. Für die neuen Gehwege ist rotbraunes Rechteckpflaster vorgesehen.

Im Zuge des Ausbaus werde außerdem die Trinkwasserhauptleitung einschließlich der Hausanschlüsse und Kanalhausanschlüsse erneuert. Die Keep wird Niederspannungskabel und neue Kabel für die Straßenbeleuchtung verlegen und die Beleuchtung auf LED umstellen.