Damit der Winzerfestumzug in Bockenheim am Sonntag, 20. Oktober, von 14 bis 17 Uhr reibungslos stattfinden kann, müssen einige Straßen gesperrt werden. Darüber informiert die Verbandsgemeinde Leiningerland.

Die Umzugsstrecke führt vom Leininger Ring, wo sich die Gruppen aufstellen, über die Weinstraße in die Kellereistraße, wo sich der Zug danach wieder auflöst. Aus diesem Grund wird schon ab 13 Uhr die Ortsdurchfahrt für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt ab Monsheim über die B47 neu nach Hohen-Sülzen, Offstein, Obrigheim und schließlich Asselheim in beide Richtungen.

Das Bockenheimer Winzerfest startet bereits am Freitag ab 18 Uhr mit einem Mundartgottesdienst. Am Samstag findet ab 14 Uhr der traditionelle Dichterwettstreit statt, am Sonntag spielen die Anonyme Giddarischde und der Montag steht im Zeichen der Familien, bevor das Fest mit einem Feuerwerk am Abend ausklingt.