Weil er ein Stoppschild missachtet hat, ist ein junger Lieferwagenfahrer am Montag mit einem Pkw kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr an der Ecke Kreuzerweg - Otto-Fliesen-Straße in Grünstadt. Der 22-jährige Wormser fuhr im Kreuzungsbereich mit seinem Lieferwagen in die linke Seite des Pkw einer Frau, wodurch diese ein Schleudertrauma erlitt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Gegen den 22-Jährigen wurde laut Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.