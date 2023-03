Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nun ist es endlich so weit: Am Freitag geht das Konzert von Christian Stockert und seinem SoulKollektiv online. Wer am Samstag durch die Grünstadter Fußgängerzone gelaufen ist, konnte die Band sogar live hören und ein bisschen sehen. Eigentlich waren Zuschauer nicht erwünscht, aber es war ein bewegender Moment.

„Als das erste Lied gespielt wurde, hätte ich fast geheult. Es war äußerst berührend“, sagt Sibylle Albrecht, die mit ihrem Mann Niels-Holger den Naturkostladen