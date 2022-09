„Voices of change“ – das Tanztheater der Gruppe Iyasa aus Simbabwe, markiert am Donnerstag, 29. September, 19 Uhr in der TSG-Jahnhalle den Höhepunkt der „fairen Woche“ an der Integrierten Gesamtschule Eisenberg. Das Ensemble bot während dieser Woche Workshops zu verschiedenen Themen an. Die Ergebnisse werden an diesem Abend ebenso vorgestellt wie die Arbeit des Eine Welt-Ladens, der Fairtrade-Produkte aus Simbabwe verkauft. Nicht zuletzt erhält die Schule die Zertifizierung als BNE-Schule, was für Bildung für nachhaltige Entwicklung steht. Daneben liefern Stellwände zu Fairtrade-Projekten, Aktionen zur „fairen Woche“, die Präsentation der Schulgarten-/Umwelt-AG und eine Ausstellung aus der Kunstfachschaft einen Eindruck der Arbeit an der IGS.