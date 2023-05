Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jeden Montag, kurz nach 18 Uhr, ändert sich in Grünstadt schlagartig die Stimmung in der Fußgängerzone. Eben noch sangen die Geschäftsleute und Innenstadtbewohner ihre „Ode an die Freude“, um sich gegenseitig mit Zuversicht durch die Pandemie zu begleiten und Zusammenhalt auszudrücken. Plötzlich aber füllt sich die Innenstadt mit Demonstranten, die gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie protestieren. Vom Durchhaltewillen der einen schwappt es über in den Trotz der anderen, die es nach fast zwei Jahren immer noch nicht verstanden haben.

Wir Medien stehen immer wieder in der Kritik, der lauten Minderheit viel zu viel Gehör zu verschaffen, indem wir über ihre Demonstrationen berichten