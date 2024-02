Die Stiftung Grünstadt unterstützt auch in diesem Jahr örtliche steuerbegünstigte Vereine und Institutionen mit einem Zuschuss. Um eine Zuwendung zu erhalten, müssen sie in den Bereichen Kultur, Heimatpflege, Sport oder Förderung des Völkerverständigungsgedankens das Gemeinwesen in Grünstadt voranbringen. Interessierte Organisationen können einen schriftlichen Antrag mit dem Zweck für die mögliche Förderung bis spätestens 15. März einreichen bei der Stadtverwaltung Grünstadt im Kreuzerweg 2. Der Stiftungsvorstand wird dann in seiner Sitzung am 18. April über die Anträge entscheiden. Eine Aufteilung der vorhandenen Mittel auf mehrere Vereine oder Institutionen ist ebenfalls möglich. Bei Rückfragen: Karin Beck, Telefon 06359 805-510 oder Vanessa Dinger, Telefon 06359 805-503 (vormittags), E-Mail: stiftung@gruenstadt.de.