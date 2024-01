Der Kulturverein Grünstadt beginnt sein Jubiläumsjahr zum 75-jährigen Bestehen am nächsten Samstag, 20. Januar, mit einem außergewöhnlichen „Sternstunden“-Konzert im Grünstadter Weinstraßencenter: Zu Gast sind die „Hanke Brothers“, die sich als Boyband der Klassik in der ungewöhnlichen Besetzung Blockflöte, Viola, Klavier und Tuba, gelegentlich gewürzt mit Perkussion, auf lustvolle Grenzüberschreitungen zwischen E- und U-Musik spezialisiert haben und nichts weniger versprechen als „unerhörten Musikgenuss“.

Die „Brothers“ sind übrigens tatsächlich Brüder: David, Lukas, Jonathan und Fabian Hanke stammen aus einer musikalischen Familie in Sindelfingen, der Vater Matthias ist Landeskirchenmusikdirektor, die Mutter Theresia professionelle Geigerin. Obwohl das Ensemble erst seit sechs Jahren besteht, wurden ihm schon über 30 Originalkompositionen auf den Leib geschrieben. Einige davon sind auch beim Konzert in Grünstadt zu hören, bei dem unter anderem Stücke des Engländers Oliver Davis, des russisch-deutschen Geigers und Komponisten Aleksey Igudesman und des Jazzpianisten Christoph Reuter, aber auch von Jonathan Hanke, dem Pianisten der „Brothers“, auf dem Plan stehen.

Wer jetzt allerdings spontan noch Lust entwickelt, hat das Nachsehen: Das Konzert ist bereits ausverkauft. Noch Karten gibt es momentan aber für das zweite Saisonkonzert mit dem renommierten „Minguet Quartett“ am Samstag, 24. Februar , um 20 Uhr in der Evangelischen Stadtmission in Grünstadt.