Am 31. August um 20 Uhr findet wieder ein Konzert im Rahmen der Grünstadter Sternstunden des Kulturvereins für Grünstadt und Umgebung statt. Im Weingut Grün in Grünstadt-Sausenheim, Raiffeisenstraße 1, spielt das Thomas Siffling Groove Quartet.

Der renommierte Mannheimer Trompeter Thomas Siffling präsentiert sein außergewöhnliches Groove Jazz Quartet in einer ungewöhnlichen Besetzung, bestehend aus Hammond Orgel, Schlagzeug und zwei Bläsern. Thomas Siffling, einer der angesehensten deutschen Jazzmusiker mit internationaler Bekanntheit, zeichnet sich durch sein warmes und lyrisch geprägtes Trompetenspiel aus. Das Groove Jazz Quartet verspricht satte Grooves, schöne Melodien und großartige Soli. Die ungewöhnliche Besetzung des Ensembles mit Thomas Bauser an der Hammond Orgel, Julian Losigkeit am Schlagzeug und Olaf Schönborn am Saxofon verspricht einzigartige Klangwelten.

Tickets sind erhältlich über Reservix und vor Ort bei Haaß Bilder und Einrahmungen, Optik Neumann, Touristinformation Grünstadt und Buchhandlung Frank. Weitere

Infos unter

https://www.kulturverein-gruenstadt.de/de/veranstaltungen/termine/2024-08-31_Thomas-Siffling-Groove-Quartett.php