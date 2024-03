Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit ihrem Programm „Bird’s Paradise“ bereiteten die Blockflötistin Andrea Ritter und der Pianist Daniel Koschitzki am Samstagabend dem Grünstadter Sternstunden-Publikum in der Friedenskirche einen wahrhaft paradiesischen Frühlingszauber – szenisch und am Ende zu Recht stürmisch gefeiert.

Andrea Ritter und Daniel Koschitzki – sie haben beide an der Karlsruher Musikhochschule ganz klassisch Blockflöte studiert; freilich rasch für sich entschieden, nicht