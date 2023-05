Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erneut müssen Kaspar, Melchior und Balthasar daheim bleiben: Das Bistum Speyer hat es aufgrund der Pandemie untersagt, dass die Heiligen Drei Könige von Haus zu Haus laufen. Dennoch wird der Segen zu den Menschen gebracht und diese werden gebeten, selbst Segen für Kinder in Not zu sein. Losgegangen ist es gestern.

Zum Dreikönigstag, 6. Januar, ist es in den Dörfern seit mehr als sechs Jahrzehnten üblich, dass Sternsinger von Tür zu Tür gehen und Spenden für Kinder in Not sammeln.