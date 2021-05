Die diesjährige Sternsinger-Aktion ist besser gelaufen als erwartet. Obwohl die Heiligen drei Könige und ihr Gefolge wegen der Pandemie zu Hause bleiben mussten, wurde sehr viel Geld gesammelt. Das Corona-Konzept wird wohl auch in die Zukunft ausstrahlen.

Etwas mehr als 20.700 Euro sind im Gebiet der katholischen Pfarrei Heiliger Lukas – ohne Kerzenheim und Eisenberg – zusammengekommen, wie Alois Moos zufrieden berichtet. Es stünden aber noch einige Spenden aus. Trotz aller Skepsis mit Blick auf den neuen Weg, der beschritten werden musste, sei das Ergebnis aus dem Vorjahr, nämlich 20.600 Euro, schon jetzt leicht gesteigert worden, erzählt der ehrenamtliche Mitarbeiter, der für die Sternsinger-Aktivitäten verantwortlich zeichnet.

In Altleiningen mit Höningen, Carlsberg mit Hertlingshausen, Hettenleidelheim, Ramsen, Tiefenthal mit Nackterhof und Wattenheim wurden laut Moos 6200 Briefe mit Segenswunsch-Aufklebern verteilt. Die Mitglieder der Ortsausschüsse – das sind kirchliche Gremien, die sich um die lokalen Belange kümmern – sowie einige Firmkandidaten verteilten die Post auf dem Gebiet der Pfarrei.

Enorme Resonanz auf die Briefe

Die Resonanz sei enorm gewesen, sagt Moos. „Es gab rund 20 Zuwendungen im dreistelligen Bereich und auffallend viele 50-Euro-Scheine“, bilanziert er. Außerdem kann der Ehrenamtliche von zahlreichen „interessierten, wohlwollenden und konstruktiven“ Anrufen erzählen: „Beispielsweise wurde mehrfach gefragt, ob man auch spenden könne, wenn man evangelisch sei. Mancher erkundigte sich nach der Verwendung des Gelds, nach Details der befristeten Projektförderungen oder nach einem Rechenschaftsbericht.“

Eine Frau habe angemerkt, dass Carlsberg flächenmäßig so groß wie Bad Dürkheim sei, und daher– ebenso wie ein weiterer Anrufer – die beachtliche Leistung der Austräger gelobt. Nach der Verteilung der Briefe habe es etliche Nachfragen nach dem Inhalt gegeben: „Was ist denn überhaupt ein Segen?“, „Ist das nicht Magie?“, „Was bedeuten die Buchstaben und Zahlen?“

Zweigleisiges Vorgehen hat Zukunft

Die meisten Spender hätten sehr bedauert, dass die Sternsinger in diesem Jahr nicht kommen konnten und erwarteten sehnsüchtig deren Besuch, sobald es wieder möglich sei, sagt Moos. Allerdings werde er bei der Nachbesprechung der Aktion aufgrund der gerade gemachten guten Erfahrungen anregen, dass die Gruppen, die dann unterwegs sind, Briefe mitnehmen. „Diese können sie dort hinterlassen, wo sie niemanden angetroffen haben“, erklärt er.

Dieses zweigleisige Vorgehen sieht auch Gemeindereferentin Dorothée Gottschalk für die Großpfarrei Heilige Elisabeth als mögliches Zukunftskonzept. Durch die Verteilung von rund 4500 Tütchen mit Segenswunsch und Informationen in Battenberg, Bissersheim, Bockenheim, Dirmstein, Ebertsheim mit Rodenbach, Grünstadt mit Asselheim und Sausenheim, Großkarlbach, Kindenheim, Kirchheim, Kleinkarlbach, Laumersheim, Mertesheim, Neuleiningen, Obersülzen, Obrigheim und Quirnheim mit Boßweiler seien neue Mitarbeiter gewonnen worden. „Diese haben sich angeboten, im nächsten Jahr wieder zu helfen“, erzählt Gottschalk.

Sammlung mit Munschutz wurde untersagt

Insofern werde 2022 wohl das traditionelle Sternsingen stattfinden, aber gleichzeitig sollen Tüten mit persönlicher Ansprache in die Briefkästen gesteckt werden, wo keiner die Tür öffnet. Das Konzept sei auch deshalb gut, „weil es zunehmend schwierig wird, genügend Kinder und Jugendliche für die Aktion zusammenzubringen“. Dieses Jahr seien fast 36.420 Euro gespendet worden, darunter auch eine Einzelgabe in Höhe von 500 Euro, so die Gemeindereferentin, die aber noch mit der einen oder anderen Überweisung rechnet. Obwohl da noch etliches zum Vorjahresergebnis von ungefähr 42.000 Euro fehlt, zeigt sich Gottschalk „sehr positiv überrascht“.

In Eisenberg mit Stauf und Steinborn sowie Kerzenheim hat die Kasse für die armen Kinder dieser Welt nach Auskunft von Hedwig Grundhöfer-Heil aus dem Pfarramt nicht so kräftig geklingelt wie 2020: Es wurden 2530 Euro eingenommen, im Vorjahr waren es knapp 3390 Euro. Ursprünglich war in diesem Teil der Pfarrei Heiliger Lukas eine Sammlung mit Mundschutz und Abstand bei allen Haushalten geplant, die sich dafür in eine Liste eingetragen hatten. Das wurde jedoch Mitte Dezember durch das Bistum untersagt, weshalb schließlich Briefe ausgetragen wurden.